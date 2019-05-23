السعودية | شاهد.. ماذا فعل سعودي بعد أن اصطاد ذئبا "يأكل القلوب"؟

شكرا لقرائتكم شاهد.. ماذا فعل سعودي بعد أن اصطاد ذئبا "يأكل القلوب"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطط الشاب السعودي فهد الصاعدي الحربي لتخليص أهل منطقته من ذئب شرس يعدو على ماشيتهم في وادي ريم جنوب المدينة المنورة، وبعد محاولات مضنية، نجح الشاب في وضع خطة ناجحة أدت إلى اصطياد الذئب، والسيطرة عليه، بواسطة صندوق شبكي.

فهد الصاعدي الحربي تحدث لـ "العربية.نت" عن القصة فقال: "أتعب الذئب ملاك الماشية لدينا في وادي ريم، أحد أحياء المدينة المنورة، والذين حاولوا مرارًا اصطياده دون جدوى، ففكرت في الدخول تحدّ لإمساكه، وعملت مصيدة من حديد وأشياء بسيطة بطريقه سهلة وغير مكلفة، وبعد اكتمال الخطة، أخذتُ عهدًا على نفسي بعدم قتله أو أذيته، وبالفعل تم تركيب المصيدة في عدة أماكن ولمدة ٣ أشهر".

وأكمل سرد القصة: "لاحظت ذكاء الذئب الذي كنت أتابعه بالكاميرا، وجاء إلى موقع الفخ ثلاث مرات وسقط في المرة الثالثة، وبمجرد إمساكه قمت بإكرامه ووضعت وجبة طعام له عبارة عن ذبيحة كاملة، فلم يأكل منها سوى القلب والكبد، وعرفت أنه لا يأكل إلا الأكباد والقلوب، ولا يأكل أي شيء من الذبيحة، وأصبحتُ أوفر له الطعام الذي يحبه".

وأضاف: "طلب مني الجيران ذبحه، معارضين إطلاق سراحه، حتى انهالت عليّ طلبات شراء الذئب، فرفضت كل تلك العروض، وبعد 7 أيام من رعايته قمتُ بإطلاق سراحه في مكان بعيد عن القرية لوجه الله تعالى".

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وقد راج مشهد فيديو يصور الذئب في أثناء أسره، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى ردد النشطاء أبيات شعرية، يقول فيها مخاطبا الذئب:

يا ذيب وش جابك لشبك المعازيب .. ضحكوا عليك وطحت لك في ذيابه

والحظ يخطي بعض الأحيان ويصيب .. وطمعك ما خلا لقدرك مهابة

وتم وصف فهد بـ "مطلق الذيب"، اعتزازَا وتكريمًا له، بعد أن كتب على حسابه في تويتر "أطلقت سراح الذيب بعد ما جبت رأسه، وأوفيت بالعهد اللي أخذته قبل أمسكه، وأبعدته عن المنطقة، وان شاء الله يفك الناس من شره".

فرد عليه أحد المغردين "أنا اشهد انك ذيب يا مطلق الذيب، وإنك وفي بالوعد ..لا صرت واعد".