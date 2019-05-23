، 300 من رواد الأعمال يستعرضون طرق تطوير قضايا المحتوى العربي بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - من القطاعات الحكومية والخاصة وصندوق الاستثمارات العامة ورجال المال

تستضيف الرياض، اليوم، ندوة تحت عنوان "أهمية الاستثمار في المحتوى العربي"، في فندق الريتز كارلتون للحديث عن صناعة المحتوى والاستثمار بوجود خبراء في المجالين، وذلك برعاية أنوفا للاستثمار وشركتي ترجمة وعزم السعودية ومنصة أريد.

ويحضر الندوة أكثر من 300 مهتمّ من القطاعات الحكومية والخاصة ومنهم وكلاء الوزارات، رؤساء البنوك، صندوق الاستثمارات العامة، رواد الأعمال والهيئات الحكومية والمستثمرون في السعودية، ورجال الأعمال المهتمون بالمحتوى الرقمي باللغة العربية.

ويتحدث في الجلسة الأولى والتي تحمل عنوان: "جلسة المحتوى العربي"، التي يديرها الإعلامي: عبدالرحمن مجرشي، كل من: عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير سابق لعدة مطبوعات، نور الحسن CEO لشركة ترجمة ومنصة أريد ومهتمة بالمحتوى العربي، وفيصل المغلوث ناشط مهم في وسائل التواصل الاجتماعي، والمهندس سامي الحصين مؤسس وشريك منصة رواق وناشط مؤثر في مجال التقنية بوسائل التواصل الاجتماعي ونائب المحافظ في منشآت، وتناقش هذه الجلسة كيفية تقديم محتوى عربي متميز، وكيفية تحقيق الاستثمار في هذا المحتوى، وما هي التحديات التي تواجه المحتوى العربي في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والطموح الذي نرغب في الوصول إليه من خلال المحتوى العربي والترجمة.

وتبدأ بعدها مباشرة الجلسة الثانية بعنوان: "أهمية الاستثمار في المحتوى"، والتي يديرها فارس الغنام، وهو مصرفي وخبير استشارات ومصرفية استثمارية، ويتحدث فيها كل من الدكتور مازن الزايدي مهتم في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، ونواف الصحاف الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية، وعمر المجدوعي مؤسس وشريك ورئيس تنفيذي لشركة رائد المتقدمة للاستثمار، ووليد البلاع رجل أعمال ومستثمر رأسمال جريء وشريك في صندوق STV، وتناقش هذه الجلسة أهمية الاستثمار بالنسبة للأفراد والمؤسسات والدولة، وكيف نصبح مستثمرين في السوق الحالية، وما هي النصائح التي توجه للمستثمرين.

وقد صرحت المدير التنفيذي لأنوفا للاستثمار المهندسة نوف الجريوي بأن هذه الندوة تأتي في سياق اهتمام مجموعات الاستثمار أنوفا، عزم السعودية، ترجمة وأيضاً منصة أريد الذين يسعون مجتمعين إلى الاستثمار في تطوير المحتوى العربي من خلال التقنيات الحديثة، وكذلك تنظيم مثل هذه الأمسيات والندوات التي تعمل على تعزيز مفهوم الاستثمار الحديث من خلال استقطاب خبراء المحتوى وخبراء الاستثمار وتبادل المعارف والتجارب الناجحة.