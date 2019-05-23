السعودية | وزارة الصحة تستعرض نجاحات برنامج أداء الصحة في معرض عالمي بالبرازيل

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شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض هوسبيتالار المنعقد حالياً في مدينة ساوباولو البرازيلية لعرض تجربتها ومشاركة المعرفة وماحققته من أرقام ومنجزات من خلال برنامج أداء الصحة.

وجاءت المشاركة في المؤتمر بهدف تفعيل المشاركة الدولية والتعاون الدولي فيما يدعم ويحقق رؤية المملكة 2030 لجذب المختصين والمطورين وأفضل الحلول والتقنيات.

وتم افتتاح الجناح الخاص بالوزارة من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي باهيثم بحضور نائب وزير الصحة البرازيلي فرانسييكو فيقواردو ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء في المعرض على تجربة الصحة مع برنامج “أداء الصحة “.

حيث يشمل البرنامج 145 مستشفى متضمنة مستشفيات عامة وصحة نفسية بالإضافة الى 63 مركزا متخصصا و 750 مركزا للرعاية الأولية .ويتم من خلال البرنامج تطبيق ومتابعة ما يزيد على 42 مؤشرًا لقياس الأداء في 10 محاور علاجية في المستشفيات وهي : الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات ، الرعاية الصحية المنزلية ، المراكز المتخصصة ، مراكز التأهيل الطبي والرعاية المديدة “، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.

‎ويستهدف برنامج “أداء الصحة” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.

يشار إلى أن هذا المؤتمر والمعرض يعتبر الأكبر من نوعه في أمريكا الجنوبية؛ حيث يتم عرض آخر التطورات في مجال الصناعات الصحية، والحلول الإبداعية الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.

