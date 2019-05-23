هواوي ترد على جوجل: سنطرح بديلاً لـ أندرويد في 2020

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف تقرير لشركة “هواوي” الصينية أنها قد تطرح نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين، بحلول الخريف القادم، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الشركة في القائمة السوداء.

وقال ريتشارد يو، رئيس أعمال المستهلكين في شركة “هواوي”، في تصريحات لقناة CNBC الأميركية نقلتها العربية، إن النسخة الدولية من النظام قد تكون جاهزة في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

ووقعت الشركة في ورطة هذا الأسبوع بعد قرار “غوغل” حرمان أجهزة “هواوي” من نظام التشغيل Android الخاص بها، عقب أمر أميركي بحظر بيع أو نقل التكنولوجيا الأميركية إلى الشركة الصينية.

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وقال رئيس أعمال المستهلكين في هواوي لـ CNBC: “اليوم ما زلنا ملتزمين بـ Microsoft Windows و Google Android.. لكن إذا لم نتمكن من استخدامها، فستعد هواوي الخطة B لاستخدام نظام التشغيل الخاص بنا”.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز”، وهي صحيفة صينية تديرها الدولة، يوم الاثنين، أن المنصة – المسماة “HongMeng” – تخضع لاختبار وستحل تدريجياً محل نظام أندرويد، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.

وقال المسؤول في الشركة: “لا نريد أن نفعل هذا، لكننا سنضطر إلى ذلك بسبب الحكومة الأميركية. أعتقد أن هذا النوع من الأمور، لن يكون مجرد أخبار سيئة بالنسبة لنا، ولكن أيضًا أخبار سيئة للشركات الأميركية لأننا ندعمها”.

وأضاف: “لا نريد القيام بذلك ولكن ليس لدينا خيار آخر”.