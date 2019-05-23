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مسك تروي حكاية جدة التاريخية خلال 28 ساعة
متابعات الخليج 365 - جدة
استطاعت فعاليات “مسك جدة التاريخية” خلال 28 ساعة (بواقع 4 ساعات يوميًا) أن تحكي لزوارها الصغار قبل الكبار حكاية هذه المنطقة، عبر أساليب تراثية ممتعة ومشوقة، مميطة اللثام عن أبرز أسئلة الجيل الجديد حول مكنوناتها، وبيوتها، وأزقتها، وعوائلها، ورواشينها، وسورها العتيق الحامي لديار أهلها في ذلك، في لوحة بانورامية أعادت الجميع إلى “زمن الطيبين”.
وبشهادة الجميع، نجحت الفعاليات التي نظمها مركز المبادرات في مؤسسة “مسك الخيرية” في إبهار الزوار بـ “أوركسترا تاريخية جدة”، التي أذهلتهم وأعادتهم لمراحل تطور هذه المنطقة خلال الـ 200 عام الأخيرة، فبمجرد عبورهم البوابة الرئيسية تستقبلهم الحناجر الحجازية بالأهازيج التليدة، لتشعرهم منذ الوهلة الأولى أنهم في حضرة مدينة الثلاثة آلاف سنة، بعظمة تاريخها المحفور في بطون كتب التراث والتاريخ.
يقربك مسار الفعاليات شيئًا فشيئًا من هندسة بيوت المنطقة التي شيدت بالحجر المنقبي ذي اللون القاتم الذي تنعكس عليه الأضواء فيزداد توهجًا وجمالًا، فيتجاوز ارتفاع بعضها أكثر من 30 متراً، وكلها تشكل في مضمونها العام لوحة حكت للزائرين طبيعة من قطن تلك المنازل الآسرة، حتى يُخيل لبعضهم قصص من وقفن على تلك الرواشين وهن يتبادلن أخبارهن وأفراحهن ومشاكلهن.
خريطة تفاعل الزوار مع الفعاليات تبرزها كثرة وكثافة الإقبال، وهم يزدحمون بين المسارات لاستعادة شيء من “ذاكرة المكان” التي استطاعت مبادرة “مسك جدة التاريخية” إعادة إحيائها المنطقة، من تراجيديا من سكن حواريها الأربع العريقة، ما بين المظلوم، والشام، واليمن، والبحر، وهنا تستوقف الزوار ألعاب أول القديمة التي نمَّت فيها الثقة بالنفس، كـ لعبة “البِربِر” وهي من الألعاب المختلطة التي يلعبها الأولاد والبنات.
يقارن الزوار بين أسواقهم الضخمة وسوق “أهل أول”، الذي يقدم فيه التجار حرفهم اليدوية والعطور والجلابيات الزاهية، ليشاهدوا كيف كانت البساطة عنواناً للرضى.
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