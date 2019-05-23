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شؤون الحرمين توفر خدمات صحية لـ 3000 مريض بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - واس
استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مايقارب 3000 آلاف حالة صحية، للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال العشر الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثله في إدارة تنسيق العمل التطوعي، بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية .
وأوضح مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي أن العيادتين التي تم تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من خدمات صحية استقبلت خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدمت لهم العيادات الكشف الطبي الأولى، ثم التعامل مع الحالة الصحية أما بصرف العلاج، أو تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وبين المسعودي أن العيادتين تقع على مدخل شارع الغزه بجانب مواقف الرواسي، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمسمى (ومن أحياها)، وتأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاصدي المسجد الحرام .
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