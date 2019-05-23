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2019-05-23 جراحة في المدينة المنورة تُنهي معاناة فتاة استمرت 6 سنوات متابعات الخليج 365 - واس نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي , من تعديل إنحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪ , وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.

من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابه بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى , مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات .









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