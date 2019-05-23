شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور العاصمة المقدسة»: منع دخول المركبات للمركزية من 24 إلى 27 رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة عن منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمكة المكرمة في الفترة من 23 إلى 27 رمضان، ودعت إلى استخدام محطات النقل العام للوصول للمنطقة المركزية.

جاء ذلك في حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».