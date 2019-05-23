شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 3 ملايين ريال مكافآت لـطلاب وطالبات «بيشة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة)
أودعت إدارة التعليم بمحافظة ببيشة أمس (الأربعاء)، مبلغ 3.646.336 ريالاً بحسابات الطلاب والطالبات المستفيدين من المكافآت المخصصة.
وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري، أن المبالغ المودعة هي مكافآت شهر شعبان للعام الجاري 1440هـ، مشيراً إلى أن المستفيدين يصل عددهم إلى 11764 طالبًا وطالبة.
وبين أن المكافآت المصروفة تشمل قرى نائية، اغتراب، تحفيظ القرآن، تربية خاصة، إعاقة صحية وجسمية، وأبناء معلمين متوفين.
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