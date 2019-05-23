شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة جدة" تزرع 200 شتلة بمشاركة متطوعي أصدقاء جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارتي المسؤولية الاجتماعية والحدائق والمرافق , أمس , مبادرة "بزرعتي تنمو مدينتي"، بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي , ومشاركة عشرات المتطوعين من فريق أصدقاء جدة.

واستهدفت الحملة زراعة 200 شتلة في إحدى ساحات البلدية بحي البلد والواقعة على نهاية شارع الملك فهد جنوباً , وذلك كمرحلة أولى ضمن التعاون المسبق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير 50 ألف شتلة لتزيين وزراعة مناطق متنوعة من مدينة جدة خلال الفترة المقبلة عبر الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

يُذكر أن بوابة " أصدقاء جدة " الإلكترونية تتيح مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى دعم العمل التطوعي من خلال منصة تقنية تفاعلية تمكن المتطوع من التسجيل والمشاركة وطرح المبادرات إلكترونياً ، إلى جانب خدمة التواصل المباشر وتوفير سجل شامل ، واحتساب البلاغات البلدية كساعات تطوعية وكذلك إتاحة طباعة شهادة التطوع.