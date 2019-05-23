شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة أرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة أرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة أرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.