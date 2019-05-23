السعودية | "والسحاب يطاردك بين الشجر".. هكذا تغني عسير الآن

شكرا لقرائتكم "والسحاب يطاردك بين الشجر".. هكذا تغني عسير الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امتلأت سماء عسير بالغيوم، لتنهمر كميات البَرَد الأبيض، في الوقت الذي التحف به العديد من المواقع التي زارها المطر مطلع موسم الصيف، لتعلن سودة عسير وقراها ومنتزهاتها مواعيدها مع المطر، الذي يحتفي به سكان المنطقة، ويعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي الطبيعية.

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