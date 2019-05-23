السعودية | 2000 زائر لـ" فوانيس مكية" لمشاهدة التاجر الصغير

شكرا لقرائتكم 2000 زائر لـ" فوانيس مكية" لمشاهدة التاجر الصغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذبت فعالية "فوانيس مكية" 2000 زائر خلال اليومين الأولين من افتتاحها، وكان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح قد افتتح هذه النسخة، في الوقت الذي شهدت فيه تنافسًا كبيرًا بين الشباب والصغار، و تستمر هذه الفعالية حتى التاسع عشر من رمضان الجاري، عبر حزمة من البرامج واللقاءات التي تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها.

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وشهدت الفعالية حضور قناصل الدول الأوروبية والأميركية والإفريقية والعربية وأستراليا، الذين شاركوا في افتتاح فعالية "فوانيس مكية".

وأبان رئيس تحرير مجلة "تجارة مكة" ماجد المفضلي، أن فوانيس مكية هي إبداعات شبابية ذات مدلولات تجارية، غاية في الرقي، فهي تشهد تجارة سعودية خالصة، وكأنك لم تشاهدها من قبل.

تسليم جائزة لأحد الفائزين

وفي حديث لـ "العربية.نت" أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن "فوانيس مكية" هي فعالية عائلية تقدمها غرفة مكة للمجتمع، فيها فرصة للأبناء الصغار لتعلم التجارة من خلال فعالية التاجر الصغير، كما يتم تعليمهم عدة مهارات من خلال الترفيه، حتى يكونوا مؤهلين وجاهزين للمشاركة في دفع عجلة التجارة والصناعة في مكة المكرمة مستقبلاً.

وأكد أن فوانيس مكية تحتفي هذا العام بأفراد الأسرة المكية في أجواء رمضانية، مع تنوع في مسابقات المسرح، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال وعائلاتهم المشاركة في الفعالية، وللأطفال ألعاب منوعة تتناسب مع أعمارهم.

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زائرون صغار في "فوانيس مكة"

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