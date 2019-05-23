، "شؤون الحرمين" توفر خدمات صحية لـ3000 مريض بالمسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمعتمرين وقاصدي الحرم المكي خلال الأيام العشر الأولى لشهر رمضان

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 3000 حالة صحية، للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال الأيام العشر الأولى لشهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلةً في إدارة تنسيق العمل التطوعي، بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية.

وأوضح مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي أن العيادتين اللتين تم تجهيزهما بكل ما تحتاجان إليه من خدمات صحية استقبلت خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدّمت لهم العيادات الكشف الطبي الأولي، ثم التعامل مع الحالة الصحية إما بصرف العلاج، أو تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وبيّن "المسعودي" أن العيادتين تقعان على مدخل شارع الغزة بجانب مواقف الرواسي، وتعملان على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمسمى "ومن أحياها"، وتأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاصدي المسجد الحرام.