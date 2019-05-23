، "زمزم الماء المبارك".. الفيلم أصبح بـ4 لغات ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثائقي ومدته 15 دقيقة تروي الرحلة التاريخية

ترجمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلم (زمزم الماء المبارك) إلى اللغة الفارسية والمالاوية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية التي تُرجم لها الفيلم سابقًا، وهو أحد إصدارات إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، ومدته (15) دقيقة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة سلطان بن سعود المسعودي، أن الفيلم وثائقي أنتجته إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة، ويروي الرحلة التاريخية المشرّفة للماء الطهور، ومراحل العناية والتطور التي استمرت عبر عصور زمنية مختلفة، إلى التطور الذي وصلت إليه في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

وقال المسعودي: ترجمة الفيلم تمت بالتعاون مع إدارة الترجمة بالرئاسة العامة وبعض الشركات المختصة في هذا المجال، والهدف هو إيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى أكبر شريحة ممكنة على وجه المعمورة.

وأكد المسعودي أن الفيلم عُرض على عدد من القنوات التلفزيونية وبعض شركات الطيران، وأن إدارة الإعلام والاتصال أنتجت عددًا من الأفلام الوثائقية التي تم تصويرها باللغة العربية، ونشرتها وسائل إعلام متعددة، وستترجم قريبًا إلى لغات مختلفة.

وذكر المسعودي قائلًا: وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية، ولتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وضعت إدارة الإعلام والاتصال ضمن أهدافها لهذا العام نشرَ عدد من الأفلام الوثائقية (القديمة والحديثة) وترجمتها إلى عدة لغات؛ لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة تجاه الحرمين الشريفين، والنهضة التطويرية التي تمت في عهد الدولة السعودية الثالثة.