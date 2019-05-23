، "الخليفي" تحت مقصلة "القضاء الفرنسي".. "نعم المال القذر عواقبه وخيمة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فرانس برس" تكشف عن وضع رئيس نادي "باريس سان جيرمان" قيد التحقيق

كشفت مصادر قضائية فرنسية الخميس، عن توجيه تُهِم بالفساد لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، على خلفية استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى.

ووفق "فرانس برس"، أفاد مصدر قضائي فرنسي بأنه تم وضع الخليفي قيد التحقيق.

وكانت فرنسا قد اتهمت رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، بالفساد؛ على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019؛ وفقًا لمصادر قضائية فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ"الفساد النشط"؛ فيما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبي"؛ مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".

ووفق ما نقلته "فرانس برس" أمس فـ"العبيدي" هو أيضًا رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا، ومقرّب جدًّا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع -على غرار لامين دياك- كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضًا ظروف منح استضافة أولمبياد 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية "مال قذر" بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف العام 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليًا 85 عامًا، والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.