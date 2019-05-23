فريق طبي سعودي ينهي معاناة فتاة استمرت 6 سنوات

نجح فريقٌ متخصّصٌ في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، من تعديل انحراف العمود الفقري بنسبة أكثر من 85%، ما أنهى معاناة فتاة استمرّت لأكثر من ست سنوات.

وقال الدكتور بسام الأحمدي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، رئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة، بحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة الصحة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ الفتاة -البالغة من العمر 16 عامًا- راجعت العيادة وهي تعاني من (الجنف)، وهي حالة تتسبّب في انحراف العمود الفقري، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تقرّر إجراء عملية جراحية لتعديل الانحراف، وهو ما تمّ بنجاح.

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وأشاد الأحمدي بدور فريق التخدير، بإشراف الدكتور شريف يوسف الذي أدار الحالة قبل وأثناء وبعد العملية بكل جدارة وتميز، بحسب وصفه.

وعقب إجراء العملية، تمّ تحويل الفتاة إلى قسم العناية المركّزة لمراقبة حالتها، ثم غادرت بعد 24 ساعة، بحسب الأحمدي الذي أوضح أنّه تمّت متابعة الحالة وتأهيلها في قسم العظام قبل أن تغادر المستشفى بصحة جيدة خلال خمسة أيام.

من جانبه، أشاد مدير المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة، بهذا الإنجاز وتعاون الأطقم الطبية، مؤكّدًا أن المستشفى يضم كوادر طبية متميزة في جميع التخصصات، ما يساعد الجميع على إجراء أي عملية.