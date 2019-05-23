«الهلال الأحمر» تفتح باب الترشُّح لبرنامج الحج التطوعي

حدَّدت 15 تخصُّصًا و4 شروط
أعلنت هيئة الهلال الأحمر فتح باب الترشح لبرنامج التطوع بمكة المكرمة لموسم الحج ١٤٤٠هـ.
وأوضحت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التخصُّصات الطبية المطلوبة هي الطب البشري، والخدمات الطبية الطارئة (أخصائي / فني)، والتمريض، والصيدلة، والأجهزة الطبية، والعلاج النفسي، وإدارة الخدمات الصحية. أما التخصُّصات المساندة فتشمل الحاسب الآلي، والترجمة، والتصوير، وتصميم الجرافيك، والمونتاج. وأما التخصُّصات المهنية فتتضمن السباكة، والكهرباء، والميكانيكا.
ويُشترط للمشاركة في هذا البرنامج التطوعي، أن يكون المرشح للانضمام مسجلًا في النظام الإلكتروني للتطوع مسبقًا، واجتياز المقابلة الشخصية للبرنامج في المنطقة التابع لها، وأن يكون لائقًا صحيًّا، والالتزام بمواعيد العمل المقررة للبرنامج (ثماني ساعات يوميًّا).
وأوضحت الهيئة أنه يُتَاح سكن للمتطوعين من خارج منطقة مكة المكرمة، وإعاشة نقدية للمتطوعين والمتطوعات، لافتةً كذلك إلى توافر مواصلات من مقر السكن إلى مواقع العمل.
وأولوية القبول في البرنامج ستكون للمرشح الذي يمتلك تصنيفًا مهنيًّا ساري المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يمتلك أكثر من 20 ساعة تطوعية مع الهيئة.
وقالت الهيئة إن تقديم طلب الانضمام لا يعتبر قبولًا نهائيًّا في برنامج التطوع الإسعافي في موسم الحج، وسيتم استبعاد أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة؛ علمًا بأنّ آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام 13 يونيو المقبل.
ويمكن التسجيل في البرنامج عبر هذا الرابط الإلكتروني.
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