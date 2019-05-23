القيادة تهنئ الرئيس «أفورقي» بذكرى استقلال إريتريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الملك سلمان أعرب -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس إريتريا، وباطراد التقدم والازدهار لحكومته وشعبه.

كما بعث سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ برقية تهنئة إلى رئيس إريتريا بهذه المناسبة أيضًا. وعبَّر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، وبمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق.