الأرصاد تُنبِّه: رياح ترابية ورؤية متدنية على مكة المكرمة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الخميس، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الهيئة، قولها إنَّ الحالة التي قد يصحبها سحب رعدية تشمل كلاً من محافظات جدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، قالت فيه إنَّ الفرصة لا تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير، والباحة» تمتدّ إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وفي الساعات الماضية، هطلت أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، وحذّرت مديرية الدفاع المدني من وجود تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.