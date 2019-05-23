تُشكِّل غرفة عمليات.. «أمطار فيفاء» ترفع حالة الاستنفار

أعلنت بلدية محافظة فيفاء بمنطقة جازان، اليوم الخميس، حالة الاستنفار من خلال فرقها ومعداتها؛ تجاوبًا مع البلاغات إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، حيث شكّلت غرفة عمليات مشتركة مع مديرية الدفاع المدني لمتابعة الأضرار.

وقالت البلدية في بيانٍ لها، إنّ معداتها أسهمت في فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار، فضلًا عن نزح تجمُّعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أُغلقت بسبب الانهيارات.

وفي الساعات الماضية، هطلت أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، وحذّرت مديرية الدفاع

المدني من وجود تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

Advertisements

ونبّهت «الدفاع المدني» بمنطقة جازان، إلى وجود تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، قالت فيه إنَّ الفرصة لا تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير، والباحة» تمتدّ إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.