تصطحب طفلًا في يديها لاستكمال الحبكة
رصد مواطن، عبر مقطع فيديو، إحدى السيدات، وهي تستجدي المارة بحيلة جديدة، تتمثل في إيهامهم بأنها لا تجد قوت يومها، ولا تجد أمامها إلا البحث في صناديق القمامة عن أية لقيمات تسد بها رمقها، مستعينة بأحد الأطفال كي تحبُك حيلتها على فاعلي الخير.
وقال المواطن (ملتقط الفيديو): «إن السيدة التي تظهر في المقطع المصور، ما هي إلا متسولة تتصنع البحث عن طعام في القمامة؛ لتستعطف المارة»، مشيرًا إلى أنه رصدها لأكثر من نصف الساعة، وهي على هذه الحالة، توهم المارة بأنها تبحث عن الأكل حتى يقفوا عندها.
وتأتي هذه الواقعة؛ لتجدّد المطالبات بدور أكبر للجهات المعنية في مكافحة ظاهرة التسول، وتخليص المجتمع من نتائجها السلبية.
وكانت مصادر «عاجل» كشفت، عن صدور توجيهات من مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، تقضي بضرورة تكثيف الجهود للحدّ من انتشار التسول في كل مناطق المملكة.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن مدير الأمن العامّ قال، إن «الجنسيات المخالفة تقوم باستعطاف المواطنين والمقيمين وسلب أموالهم دون وجه حق، الأمر الذي يحتّم القبض عليهم، وإحالتهم إلى الجهات المعنية، كمراكز الإيواء أو مكاتب مكافحة التسوّل بالمناطق؛ للحدّ من انتشارهم في الأماكن التي يوجد بها الناس؛ كالأسواق والمساجد ومحطات الوقود، ونحوها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متسولة تبتكر حيلة جديدة للحصول على أموال المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.