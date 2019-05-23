بدر العساكر: 95% من موظفي «مسك» شباب سعوديون ووجود الخبراء الأجانب «مؤقت»

أكد مدير المكتب الخاص لولي العهد ورئيس مركز مبادرات «مسك» الخيرية، بدر العساكر أن فلسفة مؤسسة «مسك» ترتكز بشكل أساسي على تنمية العقل البشري، مستعيدًا في هذا السياق عبارات كتبها ولي العهد بيده يوم افتتاح المؤسسة جاء فيها: «نركز على التحفيز والتشجيع ونهتم بالإبداع ونقدم المبادرات لنضمن الاستدامة وهذا ما يحقق نمو العقل البشري».

وخلال استضافته مساء الأربعاء، في برنامج «الليوان» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، تحدث العساكر عن آلية التوظيف واستقطاب الكفاءات في «مسك» قائلًا: «إن الكثير ما يُثار حول مسك فيما يتعلق بالتوظيف، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح». وأضاف أن: «95% من موظفي مسك هم شباب سعودي»، داعيًا الشباب لزيارة المؤسسة والاطلاع على القدرات والطاقات الشبابية السعودية التي تعج بها المؤسسة.

أما عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية، قال العساكر «نركز على الكفاءات القادرة على الارتباط بوظائف معينة بأداء معين لفترة معينة، وهذه نسبة ضئيلة جدًا»، لافتًا إلى أن معايير «مسك» تعتمد على الانفتاح، وعدم البقاء في معزل عن العالم الخارجي».

واستعرض العساكر الكثير من محطات العمل الخيري في السعودية، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان رائدًا للعمل الخيري منذ أن كان أميرًا للرياض.

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وأشار العساكر إلى أن سمو ولي العهد كان نائبًا لخادم الحرمين الشريفين في هذا العمل؛ حيث أوكل إليه في2011 مهمة تنمية مدارس الرياض، فحوَّلها من مدارس تعتمد على الدعم إلى مدارس تحقق أرباحًا 226 مليون ريال.

وتطرق بدر العساكر، كذلك، إلى الحديث عن الملامح الشخصية لولي العهد، قائلًا: إن الأمير محمد بن سلمان «يتعامل بروح مرحة، وتركيزه ينصب على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية»، مشيرًا إلى أنه «صديق ورئيس في آن واحد لجميع العاملين معه، ويحرص على تعزيز قدرات الفريق الذي يعمل معه، سواء عن طريق التدريب، أو غيره من الوسائل الكفيلة بإكساب الخبرات الضرورية».

وأشار العساكر إلى أن «أكثر ما يحرك عاطفة الأمير محمد بن سلمان هم الشهداء ويراهم كأبناء ويتأثر جدًا من فقدانهم».

ولفت إلى أن «ولي العهد يتقن الإصغاء لآراء فريق العمل، ولا يعطي رأيه إلا بعد اكتمال الصورة وسماع كافة وجهات النظر»، وأضاف أنه «يتحلى بالشجاعة ويقبل التراجع عن وجهة نظره إذا تبين أنها غير مناسبة، لكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح».

وفيما يتعلق بفلسفة ولي العهد في العمل، قال العساكر: «الأمير محمد بن سلمان يؤمن بخطط العمل القوية، والفريق والحوكمة القويين، والأهداف الواضحة، بما ينعكس على المستقبل المشرق للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله».