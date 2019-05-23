السعودية اليوم / السفير الثقفي يستقبل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإندونيسي



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي في مكتبة اليوم معالي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإندونيسي روديانتارا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وخصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات .

// انتهى //

13:46ت م

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