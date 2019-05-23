السعودية اليوم / القبول بكلية ينبع للتقنية التطبيقية للعام التدريبي القادم



ينبع 18رمضان 1440هـ الموافق 23مايو 2019م واس

حددت كلية ينبع للتقنية التطبيقية موعد القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440 / 1441 هـ،حيث سيكون التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ بتاريخ 27 / 10 / 1440 هـ و حتى 12 / 11 / 1440 هـ .

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية، وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة (علمي)،أو المعهد الصناعي الثانوي، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، أن لايزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، و يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال الرابط أعلاه .

وتتيح الكلية البرامج التدريبية في برامج الدبلوم التخصصات التالية: قسم التقنية الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات و المعدات الكهربائية)، قسم التقنية الالكترونية (تخصص الالكترونيات الصناعية و التحكم)، قسم تقنية الاتصالات (تخصص الاتصالات)، قسم التقنية الميكانيكية (تخصص الإنتاج الميكانيكي)، قسم الحاسب و تقنية المعلومات بتخصصاته (دعم فني -شبكات-برمجيات- تقنية الويب و الوسائط المتعددة) .

الجدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعي المتوسط، والتي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.​

// انتهى //

13:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.