السعودية اليوم / أكثر من 24 ألف زائر لمهرجان الحريد 2019 في جزيرة فرسان



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أظهرت إحصائية جديدة أجراها مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن "مهرجان الحريد 2019م" الذي أقيم الشهر الماضي في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، استقبل أكثر من (24) ألف زائر من مختلف الفئات والأعمار.

وتأتي هذه الإحصائية ضمن أعمال مركز (ماس) في جمع وتحليل بيانات إحصائية عن المهرجانات التي تنظم في مختلف مناطق المملكة.

ويعد "مهرجان الحريد 2019م"، الذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 22 شعبان الماضي، آخر مهرجان عملت الهيئة على تقديم بيانات إحصائية مفصّلة عن أعداد زواره، وخصائص السياح والغرض من زيارته، ومصادر المعلومات عن المهرجان، وبيانات متنوعة تشمل تقييم السياح للمهرجان، واقتراحاتهم لتطويره.

وبيّنت الإحصائية أن عدد زوار "مهرجان الحريد 2019م" بـلغ (24,313) زائراً، وأن هؤلاء الزوار قدموا من (15) وجهة من مختلف مناطق المملكة الإدارية ومن خارجها، مع أكثرية واضحة لمن قدموا من منطقة جازان بنسبة (47%)، واتضح من نتائج الدراسة أن (91%) من السياح كان الغرض الرئيس من قدومهم هو حضور المهرجان، وبلغت نسبة من حضروا لغرض الترفيه والسياحة أو العمل (4%) لكل منهما، بينما جاء (2%) لغرض زيارة الأهل والأصدقاء.

وبلغ المتوسط العام للإنفاق اليومي للفرد (327) ريالًا، ويمثل الإنفاق على النقل والمواصلات (24%) من متوسط الإنفاق اليومي، وبلغت نسبة الإنفاق على الإقامة (22%)، بينما بلغت نسبة الإنفاق على الأكل والشرب (16%)، وعلى التسوق (15%)، وحصل المهرجان على تقييم إيجابي من غالبية أفراد عينة الدراسة.

ويتوافر على موقع مركز ماس www.mas.gov.sa معلومات تفصيلية حول الدراسة المذكورة.

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13:33ت م

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