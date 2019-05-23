

الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , ممثلةً بفرع الوزارة في منطقة الرياض تنفيذ البرنامج الدعوي النسائي لشهر رمضان المبارك , الذي انطلق غرة الشهر الفضيل ، حيث تلقي غداً الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي محاضرة بعنوان: "فضل العشر الأواخر ", وفي يوم السبت تُلقي الداعية تهاني عوض الشمري محاضرة بعنوان: "أركان الإيمان "، وذلك بعد صلاة التراويح في جامع الراجحي بحي الجزيرة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, للقيام بواجب الدعوة إلى الله , ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين , وما ينفع الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان المبارك .

// انتهى //

13:13ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / الشؤون الإسلامية تقيم محاضرتين نسائيتين بجامع الراجحي بالرياض يومي الجمعة والسبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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