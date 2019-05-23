السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تحدد موقعًا لنهل رمال البناء والدفان



حفرالباطن 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019م واس

وجه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أمانة حفر الباطن بتحديد موقع خاص لأخذ الرمل للشركات ومصانع البناء، وَفْق ما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تنظيم عمل نهل الرمال ومواد الإنشاءات، حيث قامت الأمانة بتحديد موقع لممارسة الأنشطة المتعلقة بنهل الرمال والدفان، بالتعاون مع محافظة حفر الباطن .

وكشفت أمانة حفر الباطن عن اختيار موقع " المسناة " المعتمد لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الواقع على طريق حفر الباطن الرقعي، الذي يبعد مسافة ٢٤ كيلو متراً شرقاً، للشركات والمصانع وأصحاب تلك الأنشطة، فيما يجري العمل على تهيئة الموقع للمستفيدين .

وأوضحت الأمانة بأنه فرغ من تسوير الموقع كاملًا وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيسي للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم .

ودعت أمانة حفر الباطن أصحاب مصانع البلوك والخرسانة والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية ونهل الرمال بمراجعة اللجنة في المحافظة لتحديد وتسليم القطع لهم .

// انتهى //

13:03ت م

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