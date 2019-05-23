السعودية اليوم / لجنة الطاقة والاقتصاد بالشورى تجتمع بعدد من مسؤولي الهيئة العامة للإحصاء



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أمس، اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تحول القطاع الإحصائي في المملكة العربية

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدّثة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

شارك في الاجتماع من الهيئة العامة للإحصاء وكيل الهيئة للخدمات الإحصائية فوزان بن عثمان الفوزان، ووكيل الهيئة للعمليات والمنهجيات فهد بن عبد العزيز الفهيد وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

13:00ت م

0054



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أمس، اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وعدد من مسؤولي الهيئة.وناقشت اللجنة في اجتماعها تحول القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية ؛ وذلك لتحسين وتطوير المنتجات الإحصائية لتعزيز دورها في دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، بما ينعكس على تطور الأجهزة الحكومية.وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدّثة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.شارك في الاجتماع من الهيئة العامة للإحصاء وكيل الهيئة للخدمات الإحصائية فوزان بن عثمان الفوزان، ووكيل الهيئة للعمليات والمنهجيات فهد بن عبد العزيز الفهيد وعدد من المسؤولين.// انتهى //13:00ت م0054

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