السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يفتتح معرض رمضان وخفايا القمر



مكة المكرمة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس ، معرض رمضان وخفايا القمر " رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم " الذي تنفذه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ، وذلك بحي العزيزية بمكة المكرمة .

ويتحدث المعرض عن العالم المسلم الحسن بن الهيثم و إسهاماته في عالم البصريات ، اذ يعد ابن الهيثم رائداً من رواد التفكير العلمي ، وذا باعٍ في علم البصريات والضوء ، حيث يحاكي المعرض سيرة العالم بأسلوبٍ تفاعلي ممتع يناسب كل الأعمار ، ويتضمن المعرض عروضاً حية وأفلاماً قصيرة وألعاباً ومعروضات تفاعلية وورش عمل من شأنها تعريف الزائرين بأعماله وتجسيدها على أرض الواقع من قبل الشركة المنفذة للمعرض Benchmark .

و يدعو المعرض زواره إلى التفكر في أسرار القمر والكون الرحيب وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم ، إضافة إلى احتواء المعرض على العديد من الأنشطة التفاعلية الشيقة التي تعرض تجارب ابن الهيثم في علم البصريات والضوء وبعضاً من الألغاز المتعلقة بالقمر التي شغلت العلماء منذ قرون.

كما يركز المعرض على الجانب التعليمي والتثقيفي الترفيهي بالوقت نفسه ، حيث يقدم التجارب والعروض التفاعلية التعليمية في أسس علم الضوء والإدراك البصري وحركة القمر وتغير أطواره ، وتحكي العروض المسرحية المصاحبة قصص الحياة في منطقتنا في القرن الحادي عشر الميلادي .

وتتضمن الأنشطة ألعاباً تفاعلية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي وأنواعاً مختلفة من التحديات المناسبة لمختلف الفئات العمرية .

يذكر أن المعرض يستعرض مجمل المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية ، ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته ، مستقبلاً زواره من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الثانية صباحا ً.

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12:48ت م

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