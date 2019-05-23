السعودية اليوم / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على الطائف ، ومكة المكرمة ، وميسان ، والجموم ، والكامل والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، و من البوابة التوعية الوقائية ، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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12:46ت م

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