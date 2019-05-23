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وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال 

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2019-05-23

وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال 

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,840 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 0,655 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,705 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028م، فيما تبلغ الشريحة الثانية 2,185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,482 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031م.





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