وفاة سيف الله المسلول وتوحيد مسلمي الأندلس أهم أحداث 18 رمضان التاريخية

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 18 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

وفاة خالد بن الوليد

في مثل هذا اليوم عام 21 هجرية، توفي القائد الإسلامي الشهير خالد بن الوليد، والذي كان واحداً من أبرع القادة العسكريين، كما أنه صاحب الفضل الأكبر في فتح بلاد الشام وإدخال الإسلام هناك، ولذلك لُقب بسيف الله المسلول.

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معركة العباسيين والعلويين

في مثل هذا اليوم عام 251 هجرية، اندلعت معركة بين القائد العباسي هشام بن أبي دلف والعلويين، حيث قتل العباسيون 40 رجلًا منهم، ثم دخل بعد هشام بن أبي دلف بغداد.

مسلمو الأندلس

في مثل هذا اليوم عام 484 هجرية، استطاع القائد يوسف بن تاشفين أن يجمع شمل المسلمين في الأندلس، ليقضي على التفرقة بين ملوك الطوائف.

مولد ابن العربي

في مثل هذا اليوم عام 560، ولِد الفيلسوف المسلم محي الدين بن عربي، والذي عُرف عنه التصوف وآراؤه الفلسفية المتعمقة.