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2019-05-23 أمطار غزيرة وأتربة على نجران حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وزخات من البرد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وشرورة ، وحبونا ، ويدمه تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .









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