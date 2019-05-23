شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر على مكة المكرمة لأكثر من 8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23 طقس غير مستقر على مكة المكرمة لأكثر من 8 ساعات متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي قد يصحبها سحب رعدية تشمل كلاً من محافظات جدة وخليص ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.









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