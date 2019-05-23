2019-05-23

أرامكو السعودية تبدأ تجارة الوقود من الفجيرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت شركة أرامكو السعودية تجارة الوقود من ميناء الفجيرة، وعينت وحدة من 5 من تجار الوقود في مكتبها الجديد في الميناء، أكبر مركز لتخزين النفط ومنتجات الوقود في الإمارات.

وبحسب ما نقلت “البيان” الإماراتية عن مصادر مطلعة فإن الوحدة الجديدة تُعرف باسم أرامكو تريد وبدأت في إبرام الصفقات من الشهر الجاري في الفجيرة.

وتستهدف شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تجارة 6 ملايين برميل من منتجات النفط بحلول عام 2020، وتتوسع في عملياتها بالبيع والوصول إلى موارد جديدة من الغاز الطبيعي السائل.

وأبرمت الشركة اتفاقاً لشراء حصة في محطة تكساس لتصدير الغاز الطبيعي السائل التابع لشركة سيمبرا للطاقة، مما يعطيها موضع قدم في تجارة الغاز العالمية سريعة النمو.

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وتعد الصفقة أول دخول لشركة أرامكو في مجال إنتاج النفط أو الغاز خارج المملكة.

ويمكن لشركة أرامكو أن تشحن الغاز الطبيعي السائل إلى محطات الطاقة في السعودية أو الاتجار به في السوق العالمية.

ووقعت أرامكو وشركة سيبمبرا اتفاقية مبدئية لتشتري أرامكو 25% من المحطة، غير أن قيمة الصفقة لم تعلن.