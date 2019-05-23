، هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين ،

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .
وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.
وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .
هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .
وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.
وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:44 PM
"الزهراني": نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة ولهم أبواب مخصصة
قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم إن وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة تقدم عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .
وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.
وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز إلا ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبوابًا مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم .
، هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا يتم نقل الجنائز بالحرمين .. وجبات إفطار وسحور وخدمات لذوي المتوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.