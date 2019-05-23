محمد بن مسعود - الدمام - فعالية تضمنت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن دورها للأم والطفل نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.

وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.

وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .

يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة. من داخل مول بالرياض.. "الصحة" تشجع على الرضاعة الطبيعية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23 نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.

وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.

وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .

يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة. 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 Advertisements 12:29 PM فعالية تضمنت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن دورها للأم والطفل فعالية تضمنت إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن دورها للأم والطفل نفذت وزارة الصحة فعالية توعوية لتشجيع الرضاعة الطبيعية خلال يومي 16 و17 رمضان، وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.

وشملت الفعالية إقامة ركن تعريفي تثقيفي عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المهم في تعزيز الصحة للأم والطفل، كما تم توزيع بعض المطويات التوعوية.

وتأتي هذه المشاركة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية .

يذكر أن وزارة الصحة نظمت معرضاً مماثلاً خلال الشهر الماضي في جامعة الأميرة نورة. ، من داخل مول بالرياض.. "الصحة" تشجع على الرضاعة الطبيعية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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