محمد بن مسعود - الدمام - مدير مستشفى الملك فهد يشيد بالإنجاز وتعاون الطواقم الطبية نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.

من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات. المدينة المنورة.. إنهاء معاناة فتاة لـ 6 سنوات مع "الجنف" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23 نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.

من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 12:20 PM مدير مستشفى الملك فهد يشيد بالإنجاز وتعاون الطواقم الطبية مدير مستشفى الملك فهد يشيد بالإنجاز وتعاون الطواقم الطبية نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي, من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪, وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.

من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى, مؤكداً أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات. ، المدينة المنورة.. إنهاء معاناة فتاة لـ 6 سنوات مع "الجنف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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