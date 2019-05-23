فيديو.. ترامب يتفاخر بالرجل الحائط: أحضروه إلى هنا!

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بأحد أنصاره في اجتماع حاشد لمؤيديه أمس الأول في بنسلفانيا، والذي حضر مرتديًا بدلة رُسم عليها حائط من الطوب، حيث دعاه الرئيس بحفاوة بالغة ليصعد إليه.

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ولاحظ ترامب، أثناء حديثه عن مشروعه الخاص ببناء حائط على الحدود مع المكسيك، رجلاً في بدلة بتصميم غير مألوف يوحي إلى الحائط، فابتهج وأشار إليه بإصبعه وطلب منه أن يصعد إليه وسط تهليل الحشود من أنصاره، فيما قال ترامب مخاطبًا الحشود أمامه: “أحضروه إلى هنا! انظروا إلى هذا الرجل”، وتابع ممازحًا إياه “الآن نحن نعرف لمن سيصوت”.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن مثل هذه البدلة المخططة يمكن شراؤها في الإنترنت بسعر يقارب 80 دولارًا، ويروج تصميمها للجدار العازل على الحدود مع المكسيك، الذي يعد أحد أهم وعود ترامب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت “البيان” عن موقع (NowThis).