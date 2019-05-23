بدر العساكر يكشف كواليس بدايته المهنية وكيف تعرف على الأمير محمد بن سلمان

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مدير مكتب ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، كواليس بداياته المهنية بعد تخرجه في الجامعة، وكيف تعرف على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بدر العساكر خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مساء أمس الأربعاء، إنه بعد تخرجه في الجامعة عمل مع أخيه في مؤسسة العساكر للأجهزة الكهربائية، ثم تمور الصالحية والتي كان فيها شريكاً ونائباً للرئيس.



وتابع بدر العساكر أنه سافر في رحلة مع رجال أعمال لليابان والصين والتي شهدت تأسيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وبعد العودة اتفق مع مجموعة من الشباب على تأسيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية في الرياض.

وحول بداية تعرفه على ولي العهد، أوضح أنها كانت عام 2006 عبر عمله في غرفة الرياض، حيث كانت لجنة شباب الأعمال تعمل على عدة مبادرات من بينها فكرة تأسيس جائزة تحمل اسم الملك سلمان الذي كان وقتها أميراً للرياض، والتي سميت “جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال”، مشيرًا إلى أنه بعد تأسيس الجائزة كان الأمير محمد من بين أعضاء مجلس الأمناء لها وكانت هذه بداية التعارف بينهما، وتنامت العلاقة بينهما فيما بعد وأصبح الأمير محمد بن سلمان رئيساً للجنة التنفيذية للجائزة ومسؤولاً عن تطوير أعمالها.

ولفت رئيس مركز مبادرات مسك إلى أنه في عام 2009 أقيم أول حفل لتسليم جائزة الأمير سلمان، وكلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقتها الأمير محمد بن سلمان باستلام مهام مرتبطة بالقطاع غير الربحي الخاص بالمؤسسات التي كانت تحت إدارته، فكلفه الأمير محمد بسكرتارية الأعمال الخيرية للأمير سلمان –أمير الرياض وقتها-، وكلف أيضاً بمهام أخرى مرتبطة بالمكتب الخاص للأمير محمد.

كما وجه العساكر نصيحة غالية لشباب هذا الوطن، حيث قال: “كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي”.

وتابع بدر العساكر، أن التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب، وللشباب أقول: “بإمكانك أن تعلّم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛ ركز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة”.