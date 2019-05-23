المملكة في رسالة إلى مجلس الأمن: ألجِموا سلوك إيران المدمر

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعثت المملكة برسالة إلى مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة، ومطالبة بلجم سلوكها المدمر.

وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير، بحسب “العربية”.

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كما أكدت استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.

كما ناشدت المملكة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب.

وتتهم المملكة إيران بزعزعة استقرار عدة دول عربية، لا سيما اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي، ومدها بالأسلحة، والصواريخ الباليستية وطائرات الدرون التي وجهت مراراً نحو المملكة.