محمد بن مسعود - الدمام - رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي. ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة. من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة أحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-23 أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي. ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 11:45 AM رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي. ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة. ، من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.