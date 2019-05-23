، بالفيديو.. باكستان تختبر صاروخًا باليستيًّا قادرًا على حمل رؤوس نووية ،

محمد بن مسعود - الدمام - غفور: "شاهين- 2" يلبي أهدافنا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي للمنطقة

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور، أن باكستان أجرت، اليوم الخميس، تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "شاهين- 2" القادر على حمل رؤوس حربية نووية.

وكتب "غفور" عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم إجراء اختبار ناجح لصاروخ "شاهين- 2"، الذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية وتقليدية، كما أنه قادر على تدمير الأهداف على مسافة 1500كم".

ووفقًا لأقواله؛ فإن اختبار الصاروخ الناجح يلبي أهداف باكستان للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.

وكانت باكستان قد أجرت أول تجربة إطلاق لهذا الصاروخ منذ 15 عامًا في مارس من عام 2014. وتم اعتماد "شاهين- 2" من قِبَل القوات المسلحة الباكستانية في عام 2014.