محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس إسياس أفورقي؛ معبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس إسياس أفورقي؛ معبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 11:31 AM أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس إسياس أفورقي؛ معبرًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده ،

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