، "الشؤون الإسلامية" تُكمل تعيين 7122 خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا بمختلف المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ: نحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لخدمة بيوت الله

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1440هـ، تعيين (7122) خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، خلال أقل من شهرين، في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ أن جميع مَن تم تعيينهم، قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية.. وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.

وقال "آل الشيخ" أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أدام الله توفيقه- بما يحقق قيامها بالواجب المنوط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

ورفع آل الشيخ -في ختام تصريحه- أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة.. سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.