دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اللجنة العليا لمواسم اللجنة العليا لمواسم السعودية تقرُّ هوية موسم عيد الفطر

أقرّت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية عيد الفطر المبارك التي تمّ تدشينها وإطلاقها مؤخرًا عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأربعاء، حصلت «عاجل» على نسخة منه: «نظرًا لمكانة هذا الوطن العظيم على المستوى الإسلامي، فقد استهدفت هوية العيد نشر المحبة والفرح والبهجة والسعادة في كل مكان، مع التركيز على إبراز الهوية السعودية وقيمة ومكانة وتأثير المملكة إسلاميًّا وعربيًّا وعالميًّا، مع تسليط الأضواء على ما يتفرّد به موسم هذا العيد في السعودية من فعاليات وأنشطة ومظاهر نوعية متميزة وغير مسبوقة تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة والمنطقة».

وأوضح مصدر مسؤول في موسم العيد (لم يسمه البيان) أنَّ هذا الموسم يأتي على غرار بقية مواسم السعودية كنتاج للشراكة الإيجابية وتكامل الجهود والتعاون المثمر بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنّ هوية العيد تزدهي بالألوان التي تعكس البهجة بإطلالة العيد وحرص المملكة على اتساع دائرة الفرح ليصل صداها إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، وأن يستمتع بكل تفاصيلها جميع فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات والأطفال ومن مختلف الأعمار داخل هذا الوطن العظيم.

وأشار المصدر إلى تناغم هذه الجهود مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما يتضمَّنه برنامج جودة الحياة، لافتًا إلى أهمية متابعة حسابات «موسم العيد» الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة للموقع الإلكتروني لمواسم السعودية وترقب العديد من المفاجآت التي ستُعلن تباعًا.