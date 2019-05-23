السعودية: وزارة العدل تسهل إجراءات الزواج الكترونياً

أعلنت وزارة العدل السعودية اليوم الخميس عن بدء التحرير الالكتروني لعقود الزواج عبر موقعها الرسمي لتسهيل وتسريع إجراءات الزواج بعد إتمام عدة متطلبات أوضحتها الوزارة.

وتكون بداية عقد الزواج الإلكتروني من تسجيل بيانات الزوجين ثم اختيار المأذون واختيار الموعد والمكان، وتوثيق العقد إلكترونيًا، عن طريق النظام مع تسليم تقرير طبي لما قبل الزواج للطرفين عبر مستشفى معتمد.

وبينت الوزارة أن توثيق العقد الإلكتروني سيكون عبر إدخال البصمة لكل أطراف العقد واستكمال بيانات الزوج والزوجة وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وإدخال بيانات المهر.

كما يتطلب التحرير الالكتروني لعقد الزواج نسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، بحسب "روسيا اليوم".