لتسهيل الوصول للمحتاجين المتعففين..”العمل” تطلق تطبيق “وصال”

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دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الأربعاء)، تطبيق “وصال” الذي يربط الوزارة والجهات الخيرية بالمحتاجين المتعففين من الأقارب أو الجيران. ويمكن من خلال التطبيق تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة، حيث تتواصل الوزارة معها وتقدّم الخدمة التي تحتاج إليها. ويسهل التطبيق على المستخدمين تقديم معلومات عن المتعفف، وعنوانه، ووصف لحالته، وسبب عدم تقديمه على خدمة معاش الضمان. ويمكن تحميل التطبيق لهواتف “آيفون” عبر منصة AppStore مـن هـنا، ولهواتف “آندرويد” عبر منصة GooglePlay مـن هـنا.





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