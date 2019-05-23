“تك توك” يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

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حقق تطبيق “تك توك” انتشارا واسعا (لم يتوقعه أحد) عبر أجهزة iOS وأندرويد في آسيا وأمريكا وأجزاء أخرى من العالم. ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو صوتية قصيرة، مدتها من 3 إلى 15 ثانية وفيديوهات قصيرة المدى تتراوح مدتها من 3 إلى 60 ثانية. وأُطلقت منصة الفيديوهات الصينية باسم “Douyin” في سبتمبر 2016 وطرحت في الأسواق الخارجية باسم “تك توك” بعد عام واحد فقط. وفي 2018 حقق التطبيق شعبية كبيرة وأصبح الأكثر تداولا في أمريكا خلال شهر أكتوبر الماضي كما أصبح متوفرا في أكثر من 150 سوقا وبـ 75 لغة. وفي يوليو 2018 وصل عدد مستخدمي “تك توك” إلى أكثر من 500 مليون مستخدم على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تقييد استخدام التطبيق من قبل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما احتفظ “تك توك” بالمركز الأول كأكثر التطبيقات المحمّلة في “متجر آبل” وفقا لتقرير جديد من “Sensor Tower” نقلته “روسيا اليوم”. وشهد التطبيق أكثر من 33 مليون عملية تنزيل من “متجر آبل” خلال الربع الأول من 2019 وتلاه “يوتيوب وإنستغرام وواتس آب وميسنجر” في المراكز الخمسة الأولى. ولن تترجم هذه الأرقام بالضرورة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين، حيث أن عمليات التحميل لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالاستخدام.

وبالرغم من تصدر “تك توك” متجر آبل لم يكن التطبيق الأكثر تحميلا على أجهزة أندرويد في الربع الأول من 2019. ولكن سجّل تقدما واضحا في الهند، حيث قام 88.6 مليون مستخدم جديد بتحميل التطبيق في الربع الأول من العام بزيادة بلغت 8.2 مرة مقارنة بالربع الأول من 2018 وفقا لتقارير “Sensor Tower”. ومع ذلك يمكن ألا تكون أرقام “تك توك” للربع التالي جيدة، حيث حظر التطبيق في الهند في شهر أبريل بسبب محتوى غير قانوني يشمل المواد الإباحية. ورفع الحظر في وقت لاحق من ذلك الشهر. وحاليا يسجل تطبيق “تك توك” حضورا عالميا لا يمكن نكرانه حيث يعتقد الخبراء أنه ينافس أشهر التطبيقات العالمية في متاجر أنظمة آبل وأندرويد.

